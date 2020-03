Unter die Motorhaube geblickt: die 10 Oskar-ETFs

Asiatische Unternehmen als Jahrhundert-Anlagethema

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die Musik der kommenden Dekaden in Asien spielen wird. Ein Blick auf die günstige demografische Entwicklung und das starke Wachstum der schon heute großen asiatischen Mittelschicht genügen. Mit dem Indexfonds L&G Asia Pacific ex Japan Equity macht Oskar Dein Sparplan-Depot für Asien startbereit. Der Indexfonds des vor mehr als 180 Jahren gegründeten renommierten britischen Versicherers Legal & General lässt Dich an entwickelten Industrieländern der Region Asien-Pazifik teilhaben. Er berücksichtigt Kriterien der Nachhaltigkeit. Seine größten Werte haben in Asien Gewicht: Die AIA Group ist eine im gesamten asiatischen Raum agierende Versicherungsgruppe. Es folgen die CommonWealth Bank of Australia, das 22.000 Mitarbeiter zählende Pharma-Unternehmen CSL (CSL steht für Commonwealth Serum Laboratories) sowie der Rohstoff-Gigant BHP.

