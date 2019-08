7 Tipps zum Vermögensaufbau

3. Geld sparen

Oftmals lassen sich große, fixe Ausgaben, wie Mietkosten und Versicherungen für das Auto, nur schwer reduzieren. Gerne pflegen wir unsere Gewohnheiten und halten an ihnen fest. Doch bei den fixen Kosten lässt sich gut Geld sparen. Gerade bei den Versicherungen kannst Du Gebühren und Konditionen auf verschiedenen Online-Portalen miteinander vergleichen. Auch bei Internet und Telefon lohnt sich der Blick auf günstigere Anbieter. Services, wie Amazon Prime, Netflix und Spotify, bieten immer wieder vergünstigte Abos an. Und mit der Kündigung der Mitgliedschaft im Verein oder im Fitnessstudio, die Du nur selten nutzt, lässt sich oft richtig viel sparen. Auch der Vergleich von Autowerkstätten und ähnlichen Dienstleistern kann sich lohnen. Oft bieten kleine Werkstätten bessere Preise. Bei Reisen lohnt es sich die Newsletter von Travelzoo, Urlaubspiraten.de oder Kurzurlaub.de zu abonnieren. Hier lassen sich oft günstige Flüge, Deals und Reiseschnäppchen finden.

Ermittele eine Sparquote, das heißt einen festen Betrag, den Du monatlich nach Abzug aller Fixkosten entbehren kannst. Dabei solltest Du die 10%-Regel einhalten. Mindestens diesen Betrag überweist Du per Dauerauftrag monatlich auf Dein Sparkonto. Mit zunehmendem Alter sollte der Prozentsatz Deines Einkommens, den Du ansparst, größer werden. Während es in den 20ern 10-15 Prozent und in den 30ern 15-20 Prozent sein sollten, steigert sich die Sparrate bis zu 30-40 Prozent in Deinen 50ern. Denke jedoch immer daran, dass Du nur sparen kannst, was Du nicht dringend zum Leben benötigst. Eine höhere Rendite erhältst Du nach historischen Erfahrungen, wenn Du den Sparbetrag statt auf ein Festgeldkonto mit dem Robo-Advisor von Oskar anlegst. Mit dem Oskar-ETF-Sparplan bist Du außerdem breit diversifiziert und somit besonders abgesichert. Mit den ETFs von Oskar investierst Du in Unternehmen in den USA, in Europa, Asien und Schwellenländern – auch in Small Caps.