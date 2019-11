Altersvorsorge mithilfe von ETFs

Sinnvoller: Altersvorsorge mit ETFs

Statt also den – wenig aussichtsreichen – Versuch zu starten, den Markt zu schlagen, könntest Du den Markt auch einfach kaufen. Ein ETF tut genau das. Mit dem ETF bist Du folglich zu geringen Gebühren automatisch an mehreren (vielen) Unternehmen beteiligt. Und das je nach ETF sogar weltweit. Und was bei Betrachtung langer Anlagezeiträume noch viel wichtiger ist: Steigen mit den Jahrzehnten neue wachstumsstarke Unternehmen in den einschlägigen Börsenbarometern wie DAX und Dow auf, den Dein ETF abbildet, wandern sie automatisch auch in Dein ETF-Altersvorsorge-Depot. Geschäftsmodelle hingegen, die mit den Jahren obsolet werden, belasten nicht länger Dein Portfolio. Unterschätze diesen Altersvorsorge-Aspekt nicht! Zumal vor dem Hintergrund der immer kürzeren Verweildauer von Unternehmen in Indizes wie dem S&P 500 Index. Betrug diese 1965 noch 33 Jahre, so waren es 1990 nur 20 Jahre. Tendenz weiter sinkend.

Fazit: Du musst Dich also selbst weder um Streuung noch um Umschichtung kümmern. Doch zum praxistauglichen Altersvorsorge-Portfolio, das auch in zwanzig oder dreißig Jahren als leistungsfähige “Aufzinsungsmaschine” für Deinen Rentenvorteil arbeitet, braucht es weitere Überlegungen.