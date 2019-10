Jeder Baum ist anders. Im weltweiten Durchschnitt nimmt ein Baum in seiner Lebenszeit 100 kg CO2 auf. Für die Tropen und Subtropen gilt ein Vielfaches. Optimal gepflegte Bäume binden gut und gerne 500 kg CO2 und mehr in ihrem Leben. Plant-for-the-Planet geht in seinen Berechnungen von 200 kg CO2 pro auf der Yucatán-Halbinsel gepflanztem Baum aus. Diese Zahl wird durch eine Studie bestätigt und in „Nature“ veröffentlicht. Sie hat Aufforstung in den Neotropics (=Lateinamerika) untersucht, und ist zu dem Schluss gekommen, dass ein Hektar wiederaufgeforsteter Wald in seinen ersten 20 Jahren 122 Megagramm (=Tonnen) Biomasse ansammelt. Da Biomasse zu ca. 45% Kohlenstoff ist, sind das 55 Tonnen Kohlenstoff. Umgerechnet in absorbiertes CO2 sind das 202 Tonnen CO2. Wenn wir von einer Dichte von 1.000 Bäumen pro Hektar ausgehen, sind das 202 kg pro Baum. 5 Bäume in Lateinamerika * 20 Jahre Standzeit = 1 Tonne absorbiertes CO2. (doi:10.1038/nature16512)