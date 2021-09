Dreimal Note Sehr Gut für Oskar

Anlegen für die ganze Familie

Mit einer monatlichen Mindestsparrate von 25 Euro, ohne Mindestanlagesumme, gehört Oskar zu den Robo-Advisors mit der niedrigsten Sparsumme. Oskar bietet außerdem ein besonders flexibles Modell an, denn der Einzahlbetrag kann jederzeit reduziert oder erhöht werden. Auch können mehrere Personen gleichzeitig in den ETF-Sparplan einzahlen.

Mit Oskar kannst Du für die ganze Familie sparen und brauchst dafür nur einen Account: So kannst Du beliebig viele Konten innerhalb Deines Oskar-Accounts anlegen, zum Beispiel für die eigenen Kinder, Enkel oder Patenkinder. Dabei können die einzelnen Konten innerhalb eines Accounts unterschiedliche Sparpläne und Risikoklassen haben. Du kannst das Konto auch direkt im Namen Deines Kindes anlegen. Das hat auch steuerliche Vorteile, denn Kapitalerträge für Dein Kind sind bis 10.005 Euro pro Jahr steuerfrei. Mehr zum Thema Anlegen für Kinder findest Du hier.

Mit dem ETF-Sparplan von Oskar entscheidest Du selbst, wie viel Risiko Du eingehen möchtest, denn wir bieten Dir fünf Strategien an. Jede Strategie hat einen anderen Aktienanteil. Dabei legst Du Dein Geld weltweit an: in Europa, den USA und Asien – auch in Wachstumsmärkten. Oskar ist steuersmart und besonders günstig, denn die Umschichtungen, der Kauf und Verkauf kosten Dich nichts extra.