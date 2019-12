Emerging Markets: In Schwellenländer investieren – so geht’s

Günstige Demographie

Hinzu kommt einer der größten Trümpfe: die investorenfreundliche Demografie: Laut der Vereinten Nationen (UN) werden 97 Prozent der Bevölkerungszunahme bis Mitte dieses Jahrhunderts in den Emerging Markets stattfinden. In den kommenden 35 Jahren steigt dort die Zahl an Arbeitskräften und Konsumenten um beeindruckende 2,3 Milliarden Menschen. In den Industrieländern sind es laut UN hingegen nur 100 Millionen. Daraus folgt eine allmähliche Verschiebung der Weltwirtschafts-Tektonik: Das Gewicht der Schwellenländer steigt gegenüber der Triade (USA, Europa, Japan) und damit auch die Unabhängigkeit.

Der Zeitraum von 35 Jahren passt ideal zur Anlagedauer für die Altersvorsorge im Oskar-Depot. Wer unlängst ins Berufsleben startete und fortan ein Aktien-Portfolio für die private Zusatzrente aufbauen möchte, kann diesen Trend daher bestens in sein Vorsorge-Depot einbauen.