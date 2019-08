5 entscheidende Fakten über ETF-Sparpläne

3. ETFs schlagen meist klassische Aktienfonds

Alternativ zu ETFs kannst Du als Anleger selbstverständlich auch in klassische Investmentfonds investieren. Aktiv verwaltete Investmentfonds sind jedoch, entgegen ihres eigentlichen Ziels, selten besser als der Markt. Bei einem global ausgerichteten Aktienfonds zahlen Anleger ungefähr 1,5 bis zwei Prozent an Gebühren im Jahr, die sogenannte Gesamtkostenquote. Bei ETFs sind dagegen 0,2 bis 0,5 Prozent üblich. Oskar ist mit einer Gesamtkostenquote von 0,14 Prozent sogar noch günstiger.

Das heißt, dass die Strategie des Fondsmanagers so gut sein muss, dass sie die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index um mindestens ein bis zwei Prozent jährlich schlägt – nur so können die Managementgebühren ausgeglichen werden. Laut einer Studie der Ratingagentur Morningstar erzielen nur zehn Prozent aller weltweit agierenden Fondsmanager nach Kosten ein besseres Ergebnis als der Weltaktienindex MSCI World.

4. Ein ETF-Sparplan ist zeitlich extrem flexibel

Mit einem ETF-Sparplan bleibst Du flexibel. In der Regel hast Du keine lästige Vertragsbindung. Du kannst also sofort in einen Sparplan anlegen. Oskar ist hier besonders flexibel: In nur 15 Minuten kannst Du Dein Oskar-Konto eröffnen. Außerdem gibt es bei Oskar keine Kündigunsfrist. Das bedeutet Du kannst Dein Konto in wenigen Sekunden auflösen. Aber auch wenn Du nicht kündigst, hast Du jederzeit Zugriff auf Dein Geld und kannst es Dir sofort auszahlen lassen. Oder Du lässt den eingezahlten Betrag einfach auf Deinem Oskar-Konto liegen und weiterhin renditestark für Dich arbeiten.

5. ETFs werden immer beliebter

ETFs zählen zu den beliebtesten Produkten an der Börse. Zu Beginn des Jahres 2000 betrug laut iShares, dem größten ETF-Verwalter der Welt, das weltweit in ETFs verwaltete Vermögen noch nicht einmal 100 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile liegt es bei rund fünf Billionen Dollar, ausgeschrieben: 5.000.000.000.000. Insgesamt gibt es weltweit rund 6500 ETFs. Im Jahr 2003 waren es dagegen gerade einmal 276. Dabei wächst das Interesse an ETFs nicht mehr nur noch bei professionellen Anlegern wie großen Versicherungen und Pensionfonds, sondern auch bei Privatanlegern, die angesichts niedriger Zinsen auf Ihre Sparkonten nach ertragsstarken Alternativen suchen. Auch hierzulande werden ETFs und ETF-Sparpläne immer beliebter: Im Juni diesen Jahres haben deutsche Anleger ihr Geld erstmals in mehr als eine Millionen ETF-Sparpläne eingezahlt.

Bildquelle: Shutterstock/Imagentle