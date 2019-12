Nebenwerte ganz groß: Die Vorteile von Small Caps für Deinen Vermögensaufbau

Performance des iShares MSCI World Small Cap-ETF

Der iShares MSCI World Small Cap-ETF hat seinen Sparern mit diesen und weiteren Werten in 2019 (Stand November 2019) auf US-Dollar-Basis schon rund 20 Prozent eingebracht. Für in Euro rechnende Anleger waren es sogar 25 Prozent. Egal ob als Einmal-Investment erworben oder als Sparplan getätigt: So sieht ein geglückter Start in den langfristigen Vermögensaufbau aus. Mit OSKAR legst Du nicht nur in Small-Caps, sondern gleichzeitig in 10 global diversifizierte ETFs an. Damit wird das Risiko gestreut und globale Wachstumschancen werden genutzt. OSKAR wird empfohlen von CAPITAL, Welt am Sonntag, FocusMoney und anderen.

Jetzt OSKAR-Depot eröffnen!