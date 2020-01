Vorteile der passiven Investmentstrategie mit ETFs

Wachstum weltweit buchen

Die Beispiele sind keine Einzelfälle: Allein seit der Jahrhundertwende gab es rund 20 Änderungen in dem hier beispielhaft genannten Leitbarometer. Niemand kann Dir sagen, wer sich in den kommenden dreißig Jahren bei Deinem Renten-Eintritt zum Marktführer entwickelt haben wird und daher den Staffelstab von derzeit Amazon, Apple, Microsoft oder Alphabet (Google) innehaben wird.

Mit den Indexfonds des digitalen Vermögensverwalters Oskar hast Du aber schon heute Gewissheit, dass sich genau dieses heute noch unbekannte Unternehmen zur rechten Zeit in Deinem Oskar-Vorsorge-Depot befinden wird. Denn Oskar bildet den wirtschaftlichen Wandel mit den zehn Oskar-Indexfonds in Deinem Sparplan-Depot ab – und das weltweit. Dein Sparplan-Depot besteht daher stets aus denjenigen Unternehmen, welche die hohen Anforderungen an die Index-Zugehörigkeit erfüllen. Passives Investieren in Börsenindizes ist daher nicht nur ein sinnvoller Ansatz für den Kapitalaufbau, sondern bringt Dir nach allen Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte attraktive Renditen.

Ganz nebenbei schaltet der digitale Vermögensverwalter aufgrund seiner breiten Streuung über mehr als 10.000 Unternehmen der Aktienmärkte das Risiko einzelner Aktien de facto komplett aus: Die 10 Oskar-ETFs!

Fassen wir zusammen: Aktive Anlagestrategien dienen den Interessen von Banken, Brokern und der Fondsindustrie. Diese haben ein Interesse, dass Du ihnen einen möglichst hohen Umsatz bringst. Dein Interesse aber ist der zielgerichtete Aufbau von Kapital, beispielsweise für die Rente. Schon Warren Buffett äußerte sich kritisch zu einer aktiven Strategie: “Wenn Du es liebst, ständig zu kaufen und zu verkaufen, dann will ich Dein Broker sein, aber nicht Dein Partner.” Mit Oskar investierst Du mit ruhiger Hand und hast stets Dein langfristiges Vermögensziel im Blick. Oskar macht daher die Zeit zu Deinem Verbündeten – schon ab Spar-Raten von 25 Euro im Monat. Du kannst die Sparrate jederzeit ändern und Deinen Sparplan bei Bedarf auch pausieren. So passt sich Oskar automatisch Deiner Lebenslage an.