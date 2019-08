Warum deutsche Haushalte in fünf Jahren über 100 Milliarden Euro verlieren

Bei der aktuellen Inflation von 1,7 Prozent beträgt die Kaufkraft dieser sofort verfügbaren Bestände nach einem Jahr noch knapp 1.475 Milliarden Euro – das ist ein Wertverlust von 25 Milliarden Euro. Ausgehend von einer durchschnittlichen Inflationsrate von 1,5 Prozent über die nächsten fünf Jahre würde die zukünftige Kaufkraft nach fünf Jahren nur noch 1.390 Milliarden Euro betragen. Das entspricht einem Wertverlust von rund 7,3 Prozent. Die Bundesbank beispielsweise prognostiziert für das Gesamtjahr 2019 eine Inflation von 1,4 Prozent.

47% Kaufkraftsteigerung mit ETF-Sparplan

Unterstellt man eine Rendite von 8 Prozent im Jahr wie sie an der Börse durchschnittlich möglich ist (Oskar 90 erreichte in den letzten 15 Jahren sogar mehr als 8 Prozent), sieht das Ganze dagegen schon etwas anders aus: Abzüglich der vorausgesetzten Inflationsrate von 1,5 Prozent würdest Du immer noch eine Rendite von 6,5 Prozent erwirtschaften. Legt man alle in Deutschland schnell verfügbaren Geldreserven privater Haushalte in Höhe von 1.500 Milliarden Euro für fünf Jahre zu diesem Zinssatz (Realzins) an, entspräche dies einer Kaufkraft von 2.055 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 37 Prozent. Lässt man die Inflation außer Acht wächst das Vermögen sogar um rund 47 Prozent.

