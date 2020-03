Warum es in der Krise Sinn macht, einen Sparplan zu starten

Viele Anleger sind aktuell in Panik: Ihre über die letzten Jahre angehäuften Aktien-Gewinne haben sich innerhalb von wenigen Tagen in Luft aufgelöst. Keinen Grund zur Panik haben hingegen Anleger, die jetzt mit langfristigem Anlage-Horizont einen Sparplan starten. Denn für sie gibt es zwei Möglichkeiten. Schauen wir sie uns an:

1. Die Kurse fallen weiter (was in Anbetracht der aktuellen Situation nicht unwahrscheinlich ist): Wenn die Kurse weiter fallen, ist das für Sparplan-Anleger beim Start Ihres Sparplans sogar positiv. Denn sie erhalten jetzt für jede Sparrate mehr ETFs, da diese günstiger sind. Der Effekt wirkt sogar verstärkt, denn: fallen die Kurse um 30%, erhalten Sparplan-Anleger 50% mehr Anteile für Ihr Geld. Beispiel: Nehmen wir eine Sparrate von 150 Euro pro Monat an und einen ETF-Preis von ebenfalls 150 Euro. Jeden Monat kann damit also ein ETF-Anteil gekauft werden. Fällt der Kurs des ETF um 30% auf 100 Euro, können von einer Sparrate 1,5 ETFs, also 50% mehr gekauft werden. Über den Zinseszins-Effekt und lange Laufzeiten ergibt sich somit ein dramatischer Hebel, der sich über die Jahre in deutlich erhöhter Rendite auszahlt. Da rückläufige Kurse, anders als das auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag, positiv für den Sparplan-Start sind, ist jetzt also ein guter Zeitpunkt für den Start. Vorausgesetzt ist allerdings ein langfristiger Anlagehorizont.

2. Die Kurse steigen wieder: Sollten sich die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten wieder erholen, profitieren Sparplan-Anleger direkt von steigenden Kursen. Der Effekt ist langfristig zwar nicht so groß, wie wenn die Kurse zunächst weiter fallen würden, jedoch beträgt der Abstand zu den Höchst-Kursen von unten gesehen mittlerweile mehr als 50%, was immer noch einer attraktiven Rendite entspricht.

Du siehst also: egal, wie die Kurse laufen, Sparplan-Anleger mit langfristigem Anlagehorizont profitieren in der aktuellen Situation.

Jetzt Sparplan bei OSKAR, dem mehrfach ausgezeichneten ETF-Sparplan, eröffnen.

Wie gehen eigentlich professionelle Anleger mit externen Schocks wie der Corona-Virus-Pandemie um? Warren Buffett, einer von ihnen, wurde auf seine Erfolgsgeheimnisse angesprochen. Er bringt es auf den Punkt: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.” Und rät: “Kaufe Aktien günstig und verkaufe nie”. So handelt Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, dann auch konsequent, indem er sagt: “Wenn es Gold regnet, stell‘ einen Eimer vor die Tür und keinen Fingerhut!”

Es lohnt sich, von den erfolgreichsten Anlegern dieser Welt zu lernen: Tatsächlich bieten Dir Börsenphasen wie diese eine günstigere Ausgangslage für Deinen langfristigen Aufbau von Vermögen als dies noch vor Monaten der Fall war. Obendrauf erhältst Du geldwerte Vorteile für Deinen Sparplan-Start. Einer davon: der Cost-Average-Effekt.