Alles, was Du über private Altersvorsorge wissen musst

Fondsgebundene Lebensversicherung sinnvoll?

Ein weiterer Baustein für Deine private Altersvorsorge ist die fondsgebundene Lebensversicherung. Sie kannst Du auch für die Riester-Zulagen verwenden. Deine Einmalzahlung plus gegebenenfalls monatliche Sparrate wird dabei in Investmentfonds angelegt. Dies können Aktienfonds, Rentenfonds oder Immobilienfonds sein. Der Nachteil: Du bestimmst zwar, in welche Fonds investiert wird und kannst die Fonds je nach Anbieter bei Bedarf auch wechseln. Doch welche Wertpapiere der Fonds beinhaltet, erfährst Du zumeist nur rückwirkend. Am Ende der Sparphase erhältst Du das wirtschaftliche Ergebnis der Fonds. Manche Versicherungen verquicken die Fondsanlage zudem mit einer Risiko-Lebensversicherung. Was von Ansatz und Strategie nach sinnvoller privater Altersvorsorge klingt, wird in der Praxis durch hohe Abschluss- und Verwaltungskosten zulasten der Kunden konterkariert. Dies zehrt die geringen steuerlichen Vorteile zumeist auf – wenig sinnvoll.