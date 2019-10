Anlegen für Kinder – lohnt sich

130.000 Euro kostet ein Kind im Schnitt bis zu seinem 18. Lebensjahr (Quelle: familie.de). Danach kommen weitere Kosten hinzu, zum Beispiel für die Ausbildung, das Studium oder den Führerschein. Die zusätzlichen Ausgaben können sich gut und gerne auf 40.000 Euro oder mehr belaufen. Wer für sein Kind anspart oder anlegt, hat in der Regel einen längeren Anlagehorizont: von 10 oder mehr Jahren. Durch die lange Anlagedauer wird auf der Grundlage historischer Entwicklungen das Risiko, bei einem Börsen-Investment einen Verlust zu erleiden, deutlich reduziert. So ergab eine Studie des Deutschen Aktien Instituts, dass die durchschnittliche Rendite des DAX zwischen 1995 und 2010 bei 7,8% lag – obwohl in diesen Zeitraum sowohl die Dotcom-Krise als auch die Finanzkrise von 2008 fiel.